МОСКВА, 3 фев — ПРАЙМ. Shell готова направлять в Европу дополнительные объемы газа в случае начала серьезных перебоев с поставками из России, заявил глава компании Бен ван Бёрден (Ben van Beurden) в рамках пресс-конференции.

"До сих пор Европа никогда не страдала от серьезных перебоев со стороны России даже в очень неспокойные внешнеполитические времена, но если будут серьезные перебои из-за санкций или из-за чего-то еще, мы, конечно, вмешаемся, чтобы обеспечить Европу (газом — ред.)", — цитирует агентство Блумберг его слова.

Глава Shell также подчеркнул, что одним из вариантов обеспечения дополнительных поставок может быть перенаправление объемов СПГ из Азии в Европу.

В воскресенье глава европейской дипломатии Жозеп Боррель отметил, что Евросоюз ожидает от таких стран, как США, Катар и Азербайджан, компенсирования поставок топлива в случае их снижения из России. Представители администрации США также сообщали, что ищут для Европы альтернативных поставщиков "голубого топлива" на случай проблем с импортом из России. Они также упоминали Катар в числе таких поставщиков.

При этом в Кремле многократно подчеркивали, что Россия всегда в точности выполняла контрактные обязательства, касающиеся поставок топлива в Европу, ни разу не давая повода усомниться в своей ответственности в качестве поставщика.

Англо-нидерландская компания Shell занимается добычей и переработкой углеводородов более чем в 70 странах. Чистая прибыль приходящейся на акционеров компании, по итогам прошедшего года составила 20,1 миллиарда долларов после чистого убытка в 21,68 миллиарда годом ранее.