ВАРШАВА, 3 фев — ПРАЙМ. Польский нефтегазовый концерн PGNiG подтверждает, что не будет заключать новый долгосрочный контракт на поставку газа с российским "Газпромом", заявил журналистам в четверг глава польской компании Павел Маевский. Отнимают последнее. Киев близок к полному "газовому фиаско"

Польша в настоящее время покупает в России до 10 миллиардов кубометров газа в год. Контракт истекает в 2022 году.

"Мы не планируем заключать долгосрочный контракт с "Газпромом", — сказал Маевский.

При этом он утверждает, что на заключении нового долгосрочного контракта настаивает российская сторона. "Ясно видно, как сильно россияне настаивают на том, чтобы мы подписали новый долгосрочный контракт вместо "Ямальского" контракта, впрочем, чтобы это сделала не только Польша. Такие же стремления наблюдаются и в отношении других стран Евросоюза", — сказал глава PGNiG.

При этом он не верит, что "газ мог бы быть дешевле, если бы все в Европе подписали долгосрочные контракты на поставки "голубого топлива". "Это ложная риторика, которая будет и впредь приводить к наращиванию доминирующей позиции "Газпрома", укреплению его и, следовательно, к зависимости Европы от поставок и, как следствие, к принятию решений одним контрагентом", — сказал Маевский.

Президент РФ Владимир Путин ранее указывал, что Россия не имеет никакого отношения к газовому кризису в Европе — европейцы сами создали себе проблемы с ценами на газ. Вице-премьер Александр Новак пояснял, что Еврокомиссия проводила целенаправленную политику на уход от долгосрочных контрактов к спотовым, но такие поставки идут туда, где цены выше, и не дают даже среднесрочной предсказуемости. Россия готова увеличивать добычу и поставки газа в Европу, но "Газпрому" нужны долгосрочные контракты, потому что потребуются большие инвестиции, отмечал Новак.

Россия является крупнейшим поставщиком газа в Европу, экспортируя его, в первую очередь по долгосрочным контрактам. В них обычно содержится формула, по которой определяется цена на следующий месяц или год. А при покупке газа по спотовым контрактам стоимость зависит от краткосрочных колебаний рынка, которые во второй половине 2021 года и начале 2022 года оказались весьма серьезными.