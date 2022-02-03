КИЕВ, 3 фев — ПРАЙМ. Посол Германии на Украине Анка Фельдгузен заявила, что ей "очень стыдно" из-за проекта "Северный поток 2", она всегда считала, что в этом проекте существует большая политическая составляющая. В США оценили возможность введения превентивных санкций против России

По словам дипломата, она не знает, осознавали ли власти Германии в начале строительства газопровода, что этот проект в основном политический, а не экономический.

"Я всегда считала, что там очень большая политическая составляющая. Но следует сказать, что там нет никаких государственных средств, нет государственных гарантий. Все остальные страны тоже дали разрешения. Мне всегда очень стыдно было из-за этого проекта. Но, что они тогда думали, я не могу вам сказать", — сказала Фельдгузен в интервью "Радио НВ" в четверг.

По ее словам, дискуссии по вопросу сертификации "Северного потока 2" в Германии идут очень интенсивно.

"Продолжается процесс сертификации "Северного потока 2". Минимум полгода и мы увидим, что происходит. Но дискуссия вокруг "Северного потока 2" в Германии идет все более и более интенсивно. Я сегодня не могу предположить, каким будет окончательное решение. Решение строить "Северный поток 2" много лет не было предметом дискуссии в Германии. Сейчас все поняли, что там очень большая политическая составляющая", — сказала посол.

"Северный поток 2" — новый экспортный газопровод мощностью 55 миллиардов кубометров в год из России в Европу. Проект газопровода "Северный поток 2" проходит сертификацию в германском регуляторе. Этот процесс приостановлен в ожидании необходимой документации. Когда этот регулятор вынесет проект решения, потребуется мнение Еврокомиссии. ЕК в процессе формирования своего заключения намерена проконсультироваться с Украиной. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина, опасающаяся потерять транзит.