МОСКВА, 4 фев — ПРАЙМ. Прокачка российского газа через украинскую ГТС продолжает сокращаться третий день подряд, на данный момент заявка на прокачку составляет 73,03 миллиона кубометров, свидетельствуют данные "Оператора ГТС Украины". Япония изучит варианты поставок газа в ЕС

Если с 1 февраля объем российского газа в точках входа в украинскую ГТС на границе с Россией вырос до 106,74 миллиона кубометров (близко к максимальным контрактным обязательствам "Газпрома" перед Украиной на 2022 год в 109 миллионов в сутки), то уже 2 февраля он сократился до 92,47 миллиона кубометров.

Заявка на транзит 3 февраля также сократилась до 82,07 миллиона, а по состоянию на 4 февраля заявка составляет 73,03 миллиона кубов.

В свою очередь, газопровод "Ямал-Европа", который совместно с "Северным потоком" и ГТС Украины является одним из главных маршрутов поставок топлива "Газпрома" в Европу, продолжает работать в формате реверса, направляя газ из Германии в Польшу, а не наоборот. ЕС обсуждает энергопоставки с разными партнерами

Аверсные мощности газопровода (со стороны Польши в Германию) остаются неиспользованными "Газпромом", как показывают данные площадки GSA Platform по итогам регулярных и внутридневных суточных аукционов.

Цена фьючерсов на "голубое топливо" в Европе по индексу TTF днем ранее не была стабильной на протяжении всей торговой сессии, но завершила торги умеренным ростом — на 4%, до 948 долларов за 1 тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. Расчетная цена на четверг составила 951 доллар.