"Оператор ГТС" третий день подряд фиксирует снижение транзита российского газа через Украину
МОСКВА, 4 фев — ПРАЙМ. Прокачка российского газа через украинскую ГТС продолжает сокращаться третий день подряд, на данный момент заявка на прокачку составляет 73,03 миллиона кубометров, свидетельствуют данные "Оператора ГТС Украины".
Если с 1 февраля объем российского газа в точках входа в украинскую ГТС на границе с Россией вырос до 106,74 миллиона кубометров (близко к максимальным контрактным обязательствам "Газпрома" перед Украиной на 2022 год в 109 миллионов в сутки), то уже 2 февраля он сократился до 92,47 миллиона кубометров.
Заявка на транзит 3 февраля также сократилась до 82,07 миллиона, а по состоянию на 4 февраля заявка составляет 73,03 миллиона кубов.
В свою очередь, газопровод "Ямал-Европа", который совместно с "Северным потоком" и ГТС Украины является одним из главных маршрутов поставок топлива "Газпрома" в Европу, продолжает работать в формате реверса, направляя газ из Германии в Польшу, а не наоборот.
Аверсные мощности газопровода (со стороны Польши в Германию) остаются неиспользованными "Газпромом", как показывают данные площадки GSA Platform по итогам регулярных и внутридневных суточных аукционов.
Цена фьючерсов на "голубое топливо" в Европе по индексу TTF днем ранее не была стабильной на протяжении всей торговой сессии, но завершила торги умеренным ростом — на 4%, до 948 долларов за 1 тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. Расчетная цена на четверг составила 951 доллар.
https://1prime.ru/gas/20220204/835978245.html