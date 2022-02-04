БЕРЛИН, 4 фев — ПРАЙМ. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что "Газпром", выполняя свои обязательства по заключенным с европейскими партнерами контрактам, "делает минимум", и упрекнула российскую компанию в том, что та инициативно не нарастила объемы поставок. ЕС обсуждает энергопоставки с разными партнерами

Россия многие десятилетия является надежным поставщиком природного газа в Европу, выполняя свои обязательства по поставкам. "Газпром" неоднократно подчеркивал, что поставляет газ согласно заявкам потребителей в соответствии с контрактными обязательствами.

"Это правда, "Газпром" выполняет свои контракты, однако делает минимум… Другие поставщики газа на фоне роста спроса и рекордных цен нарастили поставки, а "Газпром" — нет. Так компания, принадлежащая России, сама сеет сомнения в своей надежности", — сказала политик в интервью газете Handelsblatt.

По словам фон дер Ляйен, Европе не грозит дефицит поставок, пока "Газпром" выполняет обязательства. Вместе с тем глава ЕК считает, что полагаться на российский газ в долгосрочной перспективе сопряжено с рисками. Она также высказалась в пользу строительства в Германии терминала для сжиженного природного газа.