Фьючерсы на газ в Европе чуть дорожают, на уровне $950
МОСКВА, 4 фев — ПРАЙМ. Цена фьючерсов на газ в Европе на торгах в пятницу немного растет, держится около уровня в 950 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.
Стоимость мартовских фьючерсов по индексу TTF, крупнейшего европейского хаба, на открытии торговой сессии составила 950,6 доллара, а через несколько минут выросла почти до 970 долларов. Затем темпы роста снизились, котировки в последний час держатся в коридоре 950-965 долларов, что близко к расчетной цене накануне — 945,6 доллара.
Ощутимый рост цен на газ в Европе начался с весны минувшего года, когда средняя цена на споте по индексу TTF колебалась в диапазоне 250-300 долларов за тысячу кубометров. В последние дни лета стоимость контракта с поставкой "на день вперед" превысила 600 долларов, а в начале октября перешагнула порог в 1000 долларов. В декабре котировки выросли уже вдвое, достигнув исторического максимума в 2190,4 доллара. Таких устойчиво высоких цен за всю историю функционирования газовых хабов — с 1996 года — в Европе не было.
Эксперты связывали рост стоимости с несколькими факторами: высоким спросом на сжиженный природный газ (СПГ) в Азии, ограничением предложения со стороны основных поставщиков и низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ (после продолжительной холодной зимы и жаркого лета).
https://1prime.ru/gas/20220204/835979833.html