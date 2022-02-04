МОСКВА, 4 фев — ПРАЙМ. Цена фьючерсов на газ в Европе на торгах в пятницу немного растет, держится около уровня в 950 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. Еврокомиссия недовольна поставками российского газа

Стоимость мартовских фьючерсов по индексу TTF, крупнейшего европейского хаба, на открытии торговой сессии составила 950,6 доллара, а через несколько минут выросла почти до 970 долларов. Затем темпы роста снизились, котировки в последний час держатся в коридоре 950-965 долларов, что близко к расчетной цене накануне — 945,6 доллара.

Ощутимый рост цен на газ в Европе начался с весны минувшего года, когда средняя цена на споте по индексу TTF колебалась в диапазоне 250-300 долларов за тысячу кубометров. В последние дни лета стоимость контракта с поставкой "на день вперед" превысила 600 долларов, а в начале октября перешагнула порог в 1000 долларов. В декабре котировки выросли уже вдвое, достигнув исторического максимума в 2190,4 доллара. Таких устойчиво высоких цен за всю историю функционирования газовых хабов — с 1996 года — в Европе не было.

Эксперты связывали рост стоимости с несколькими факторами: высоким спросом на сжиженный природный газ (СПГ) в Азии, ограничением предложения со стороны основных поставщиков и низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ (после продолжительной холодной зимы и жаркого лета).