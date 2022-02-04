МОСКВА, 4 фев — ПРАЙМ. "Газпром" и Китайская национальная нефтегазовая корпорация (CNPC) подписали долгосрочный договор купли-продажи природного газа по "дальневосточному" маршруту, сообщает пресс-служба Кремля.

"Договор купли-продажи природного газа по "дальневосточному" маршруту между ПАО "Газпром" и Китайской национальной нефтегазовой корпорацией", — значится в списке документов, принятых в рамках визита президента России Владимира Путина в Китай.

"Подписание документа стало важным шагом в дальнейшем укреплении взаимовыгодного сотрудничества России и Китая в газовой сфере. После выхода проекта на полную мощность объем поставок российского трубопроводного газа в Китай увеличится на 10 млрд куб. м и в совокупности достигнет 48 млрд куб. м в год (включая поставки по магистральному газопроводу "Сила Сибири")", — говорится в сообщении "Газпрома".

По мнению главы компании Алексея Миллера, второй контракт на поставку газа из России в Китай говорит о том, что китайские партнеры смогли убедиться в надежности российской компании как поставщика.

"Наши китайские партнеры из компании CNPC уже сумели убедиться, что "Газпром" является надежным поставщиком газа", — сказал Миллер, слова которого приведены в официальном Telegram-канале "Газпрома".