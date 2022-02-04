МОСКВА, 4 фев — ПРАЙМ. Москва и Пекин подчеркнули актуальность и важность проекта газопровода "Союз Восток", который планируется использовать для транспортировки российского газа в Китай через территорию Монголии, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков журналистам по итогам переговоров лидеров двух стран. Россия и КНР договорились о поставках газа по "дальневосточному маршруту"

"Газпром" обсуждает с Китаем, в том числе, поставки "голубого топлива" по газопроводу "Сила Сибири 2", продолжением которого станет проект "Союз Восток" в Монголии. Глава российского концерна Алексей Миллер подчеркнул, что данный трубопровод позволит экспортировать на самый быстрорастущий в мире газовый рынок Китая не менее 50 миллиардов кубометров газа в год.

"Обсуждался у нас еще монгольский вариант, там работа ведется, и была подчеркнута его актуальность и важность", — отметил Песков.

В пятницу "Газпром" и "Китайская национальная нефтегазовая корпорация" (CNPC) в рамках визита российского президента в Пекин заключили долгосрочный контракт на поставку природного газа по "дальневосточному" маршруту. Соглашение предполагает экспорт 10 миллиардов кубометров в год.

За подробностями о деталях данного договора Песков предложил обратиться в "Газпром".