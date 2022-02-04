КИЕВ, 4 фев — ПРАЙМ. Компания "Нафтогаз Украины" в феврале импортирует около 300 миллионов кубометров газа из Венгрии, Словакии и Польши, заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко на брифинге в пятницу. Украина нашла новых поставщиков газа

Ранее Галущенко заявил, что Украина может импортировать 50 миллионов кубометров газа в сутки из Словакии и Венгрии, этого достаточно для формирования запаса "голубого топлива" на следующий отопительный сезон. Он также сказал, что страна в феврале по маршруту из Венгрии импортирует около 130 миллионов кубометров.

"Нафтогаз" начал (импорт газа – ред.). Речь идет об около 300 миллионах кубометров в феврале по направлениям из Венгрии, Словакии и Польши", — заявил Галущенко.

При этом Галущенко не ответил, по какой цене импортирует газ украинская госкомпания, сославшись на коммерческую тайну. Он также добавил, что кроме "Нафтогаза" голубое топливо импортируют и частные компании.