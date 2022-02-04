БЕРЛИН, 4 фев — ПРАЙМ. Федеральное сетевое агентство Германии (BNA) возобновит сертификацию оператора "Северного потока — 2", когда получит всю необходимую документацию, сообщила представитель минэкономики Германии Беате Барон. Посол ФРГ на Украине заявила, что ей "стыдно" из-за "Северного потока-2"

"Федеральное сетевое агентство возобновит ее (сертификацию — ред.), когда документация будет предоставлена полностью", — сказала она.

Ранее глава регулятора Йохен Хоманн заявлял, что при учете всех имеющихся сроков по различным этапам сертификации, её "завершение едва ли можно ожидать в первой половине года".

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