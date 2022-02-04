2022-02-04T14:26:00+03:00
2022-02-04T15:13:06+03:00
2022-02-04T14:26:00+03:00
2022
https://1prime.ru/gas/20220204/835982712.html
Берлин назвал условие для возобновления сертификации "Северного потока-2"
Газ
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Федеральное сетевое агентство Германии (BNA) возобновит сертификацию оператора "Северного потока — 2", когда получит всю необходимую документацию, сообщила представитель... ПРАЙМ, 04.02.2022
энергетика, новости, газ, германия, северный поток - 2, nord stream 2 ag, газопровод, россия
https://cdnn.1prime.ru/images/83290/50/832905047.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83290/50/832905047.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83290/50/832905046.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83290/50/832905046.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83290/50/832905034.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83290/50/832905034.jpg
https://1prime.ru/gas/20220203/835975591.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
БЕРЛИН, 4 фев — ПРАЙМ. Федеральное сетевое агентство Германии (BNA) возобновит сертификацию оператора "Северного потока — 2", когда получит всю необходимую документацию, сообщила представитель минэкономики Германии Беате Барон.
"Федеральное сетевое агентство возобновит ее (сертификацию — ред.), когда документация будет предоставлена полностью", — сказала она.
Ранее глава регулятора Йохен Хоманн заявлял, что при учете всех имеющихся сроков по различным этапам сертификации, её "завершение едва ли можно ожидать в первой половине года".
Читайте также: Ваш выход, "Газпром". Борьба за "лишние" потоки уже началась