БАКУ, 4 фев — ПРАЙМ. Сербия рассчитывает в 2023 году получать азербайджанский газ, транспортируемый по Южному газовому коридору (ЮГК), сообщил глава минэнерго Азербайджана Пярвиз Шахбазов. ЕС и Азербайджан усилят сотрудничество по поставкам газа в Европу

"Сербия надеется, что ввод в строй в 2023 году интерконнектора Болгария-Сербия позволит интегрировать в ЮГК", — написал Шахбазов в своем микроблоге в Twitter по итогам встречи с помощником министра горного дела и энергетики Сербии Рашей Койчич.

В конце января официальный представитель Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR) Ибрагим Ахмедов сообщил, что Азербайджан изучает возможность расширения поставок газа в Европу. Азербайджанский газ транспортируется в Европу по трубопроводам Южного газового коридора.

Сейчас Россия — фактически единственный поставщик природного газа в Сербию, которая в последние годы получала свыше 2 миллиардов кубометров этого газа по трубе через Украину и Венгрию. Официальный пуск российского газа в газотранспортную систему Сербии через Болгарию из газопровода "Турецкий поток" состоялся 1 января 2021 года. Баку намерен вывести газопровод в Европу на полную мощность

Как заявляла ранее министр горного дела и энергетики республики Зорана Михайлович, власти Сербии должны до 2050 года диверсифицировать поставки природного газа и обеспечить другие его источники помимо России. По ее словам, строительство газового интерконнектора с Болгарией является путем и первым шагом к диверсификации, не только путей газоснабжения, но и поставщиков газа и возможностью получить газ из других источников, включая не только Азербайджан, но и СПГ-терминал в Греции и будущий Восточно-Средиземноморский трубопровод (EastMed).