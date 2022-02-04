БАКУ, 4 фев — ПРАЙМ. Южный газовый коридор, благодаря которому осуществляется транспортировка каспийского газа в Европу через территорию Турции, будет продлен до стран Балканского полуострова, заявил министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов. Сербия надеется получить азербайджанский газ в 2023 году

В пятницу в Баку проходит восьмая министерская встреча в рамках консультативного совета Южного газового коридора.

"Сегодня в рамках заседания состоялись две встречи. На одной из них представители балканских стран попросили продлить (трубопровод, доставляющий – ред.) азербайджанский газ до этого региона, изъявили подобное желание. В предстоящий период мы осуществим работы в этом направлении", — сообщил министр.

Шахбазов также отметил, что с начала 2021 года по конец января текущего года благодаря Южному газовому коридору в Грузию, Турцию и страны Европы было поставлено более 18,5 миллиарда кубометров природного газа. За этот период только в европейские государства в рамках долгосрочных контрактов, а также по краткосрочным спотовым операциям экспортировано примерно 8,9 миллиарда кубометров азербайджанского природного газа.

В конце января официальный представитель Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR) Ибрагим Ахмедов заявил, что Баку рассматривает возможность увеличения поставок газа в Европу. Азербайджанское топливо поставляется в Европу по трубам Южного газового коридора.