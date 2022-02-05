МОСКВА, 5 фев — ПРАЙМ. Никто на рынке всерьез не ждет резкого сокращения поставок газа из России в Европу — в противном случае его цена взлетела бы в несколько раз, заявил РИА Новости заместитель руководителя направления "Экономика отраслей ТЭК" ЦСР Сергей Колобанов. В Италии назвали ошибочной газовую стратегию ЕС

"Анонсированные дополнительные поставки СПГ в Европу в феврале текущего года не смогут в полной мере компенсировать российские объемы, поэтому цена на газ взлетела бы кратно, если профессиональные игроки считали бы, что ограничения будут неминуемо", — отметил он.

По словам аналитика, сейчас рынок не рассматривает достаточно серьезно перспективу возможного ограничения или прекращения поставок газа из России в Европу (как ответ на возможные санкции). Об этом свидетельствует более чем двукратное падение цен на газ — до уровня 900 долларов за тысячу кубометров после пиковых значений 20-х чисел декабря, отметил Колобанов.