МОСКВА, 4 фев — ПРАЙМ. Европейские потребители отобрали из подземных хранилищ 85% от закачанного летом газа — 40,5 миллиарда кубометров, сообщил "Газпром". США и Европа обсуждают замещение российского газа

"Из ПХГ Европы отобрано уже 85% от закачанного летом газа. По данным Gas Infrastructure Europe, на 3 февраля объём активного газа в европейских подземных хранилищах на 27% (на 13,4 миллиарда кубометров) меньше прошлогоднего уровня. Отобрано уже 84,7% (40,5 миллиарда кубометров) от объёма газа, закачанного в летний сезон", — говорится в официальном Telegram-канале "Газпрома".

Общий уровень заполненности ПХГ Европы — 36,7%. При этом подземные хранилища Германии и Франции опустошены уже на 2/3.

Уровень запасов в европейских ПХГ с 11 января 2022 года перешёл в область рекордных минимумов за многолетний период наблюдений, добавляет компания. Запасы на 3 февраля на 2,7 миллиарда кубометров меньше минимального показателя на эту дату. Финита. Польша вынесла приговор поставкам российского газа

Заполненность украинских ПХГ также находится на минимальных уровнях. На 3 февраля она снизилась до 11,2 миллиарда кубометров. Это на на 9,7 миллиарда кубометров (на 46,5%) ниже, чем в прошлом году, и на 4,1 миллиарда кубометров меньше, чем на дату начала закачки в апреле 2021 года.