МОСКВА, 6 фев — ПРАЙМ. Покупка Украиной российского газа у Венгрии — это подрыв национальных интересов в экономическом плане, заявил в эфире телеканала "НАШ" украинский политолог Александр Лазарев. Об этом сообщает РИА Новости. Европа отобрала 85% закачанного летом газа

"Впервые в истории реверс российского газа будет осуществляться из Венгрии, который попадает туда не через нашу ГТС, а через "Турецкий поток". Средняя цена (за тысячу кубометров газа — прим. ред.) по палате в Европе — это 350 долларов, мы же берем его сейчас по стоимости 1440 долларов", — заявил Лазарев.

В этой связи он обратился к украинским властям во главе с президентом Владимиром Зеленским с вопросом о "патриотичности такого подхода".

"Я в этом вижу конкретную государственную измену, подрыв национальных интересов в экономическом плане, потому что, не покупая газ напрямую, но покупая этот же газ у России, только через партнеров по реверсу, мы платим и России, и партнерам. Мы самая богатое государство в мире? Мы можем позволить себе быть кормилицей Европы, оплачивать им покупку российского газа?" — вопросил Лазарев.

По его мнению, в существующей ситуации было бы целесообразнее закупать "голубое топливо" напрямую у России.