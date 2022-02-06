МОСКВА, 6 фев — ПРАЙМ. Новые крупные запасы природного газа обнаружили в Боливии, сообщил президент страны Луис Арсе. Эксперт оценил возможности США увеличить поставки газа в Европу

"Сообщаем Боливии, что разведка (месторождений – ред.), которую мы начали в прошлом году, дала результаты. Мы обнаружили запасы природного газа на месторождении Маргарита-Уакайя, расположенном между (департаментами – ред.) Тариха и Чукисака, с потенциалом добычи в 3 миллиона кубометров в день", — написал он на своей странице в Twitter.

Боливийская нефтегазовая компания YPFB заявила, что новая скважина "Маргарита 10" станет крупнейшим газодобывающим месторождением в стране. Ожидается, что добыча на этой скважине принесет государству доход в размере более 260 миллионов долларов в год.