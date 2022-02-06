ВАРШАВА, 6 фев — ПРАЙМ. Германия откажется вводить в эксплуатацию газопровод "Северный поток — 2" в случае эскалации вокруг Украины, заявил посол ФРГ в Польше Арндт Фрайтаг изданию Rzeczpospolita. В Польше раскрыли российский "план" по запуску "Северного потока-2"

"Я не могу представить, чтобы газ шел по "Северному потоку 2" после того, как Россия вторгнется на Украину", — заявил он.

По его словам, Берлин понимает риски от возможных новых санкций против России. Ограничения ударят в том числе и по Германии, поскольку участие страны на российском рынке велико.

"Но мы готовы пойти на жертвы, чтобы предотвратить что-то несравненно худшее: войну", — заключил посол.

В настоящий момент сертификация "Северного потока — 2" приостановлена, Федеральное сетевое агентство Германи (BNA) ждет получения всей необходимой документации. Эксперт оценил вероятность кризиса на энергорынках из-за новых санкций

Ранее глава регулятора Йохен Хоманн заявлял, что при учете всех имеющихся сроков по различным этапам сертификации, её "завершение едва ли можно ожидать в первой половине года".

Западные страны грозят России беспрецедентными санкциями в случая реализации приписываемых ей агрессивных замыслов в отношении Украины. Россия такие планы отрицает.