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Берлин может заблокировать запуск "Северного потока-2"
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Германия откажется вводить в эксплуатацию газопровод "Северный поток — 2" в случае эскалации вокруг Украины, заявил посол ФРГ в Польше Арндт Фрайтаг изданию Rzeczpospolita. "Я не... ПРАЙМ, 06.02.2022
энергетика, новости, газ, северный поток - 2, германия, россия, газопровод, поставки газа
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https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ВАРШАВА, 6 фев — ПРАЙМ. Германия откажется вводить в эксплуатацию газопровод "Северный поток — 2" в случае эскалации вокруг Украины, заявил посол ФРГ в Польше Арндт Фрайтаг изданию Rzeczpospolita.
"Я не могу представить, чтобы газ шел по "Северному потоку 2" после того, как Россия вторгнется на Украину", — заявил он.
По его словам, Берлин понимает риски от возможных новых санкций против России. Ограничения ударят в том числе и по Германии, поскольку участие страны на российском рынке велико.
"Но мы готовы пойти на жертвы, чтобы предотвратить что-то несравненно худшее: войну", — заключил посол.
В настоящий момент сертификация "Северного потока — 2" приостановлена, Федеральное сетевое агентство Германи (BNA) ждет получения всей необходимой документации.
Ранее глава регулятора Йохен Хоманн заявлял, что при учете всех имеющихся сроков по различным этапам сертификации, её "завершение едва ли можно ожидать в первой половине года".
Западные страны грозят России беспрецедентными санкциями в случая реализации приписываемых ей агрессивных замыслов в отношении Украины. Россия такие планы отрицает.