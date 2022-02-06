МАДРИД, 6 фев — ПРАЙМ. НАТО изучает возможность строительства газопровода между Испанией и Германией, сообщает газета Vanguardia. Эксперт оценил возможности США увеличить поставки газа в Европу

Согласно данным, трубопровод будет прокачивать в Центральную Европу газ из Алжира, а также СПГ для хранения и обработки на восьми предприятиях по регазификации в Испании и Португалии.

Целью проекта является снижение зависимости Европы от поставок газа из РФ в ближайшие годы.

Германия, отмечающая свою высокую зависимость от российского топлива, очень заинтересована в проекте, пишет газета. В Азербайджане пообещали продлить Южный газовый коридор

Кроме того, на повестке дня НАТО стоит вопрос восстановления неудавшегося проекта Midcat для доставки газа в центральную часть Европы, сообщает Vanguardia. Проект был заблокирован три года назад испанскими и французскими органами, посчитавшими, что его реализация будет нерентабельной в условиях быстрого развития "зеленой" энергетики.