СМИ: НАТО изучает возможность строительства газопровода в Европе
Vanguardia: НАТО изучает возможность строительства газопровода между Испанией и Германией
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МАДРИД, 6 фев — ПРАЙМ. НАТО изучает возможность строительства газопровода между Испанией и Германией, сообщает газета Vanguardia.
Согласно данным, трубопровод будет прокачивать в Центральную Европу газ из Алжира, а также СПГ для хранения и обработки на восьми предприятиях по регазификации в Испании и Португалии.
Целью проекта является снижение зависимости Европы от поставок газа из РФ в ближайшие годы.
Германия, отмечающая свою высокую зависимость от российского топлива, очень заинтересована в проекте, пишет газета.
Кроме того, на повестке дня НАТО стоит вопрос восстановления неудавшегося проекта Midcat для доставки газа в центральную часть Европы, сообщает Vanguardia. Проект был заблокирован три года назад испанскими и французскими органами, посчитавшими, что его реализация будет нерентабельной в условиях быстрого развития "зеленой" энергетики.
https://1prime.ru/gas/20220206/835999819.html
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