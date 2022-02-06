КИЕВ, 6 фев — ПРАЙМ. Генеральный директор ООО "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон заявил о существовании риска остановки транзита газа из России через Украину. "ГТС Украины" намерена сделать все для срыва "Северного потока - 2"

"Сейчас, скажем так, учитывая ситуацию на востоке, есть риски того, что Россия может остановить транзит", — заявил он в эфире телеканала "Украина 24".

По словам Макогона, в случае сильных морозов или нехватки топлива страну может спасти импорт газа из Венгрии.

Макогон также рассказал о возможностях получать из Польши 6,6 миллиарда кубометров газа в год по двум имеющимся газопроводам. "Этого вполне достаточно и для Украины, и для Польши", — отметил он.

Глава "Оператора ГТС" добавил, что Киев заинтересован в использовании польских LNG-терминалов, поскольку это даст Украине дополнительное возможное направление импорта газа с мирового рынка.