МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. Газа в подземных хранилищах Европы должно хватить до весны, но предсказать скорость его отбора сложно, сказали РИА Новости эксперты. "Нафтогаз Украины" купит у Европы 300 миллионов кубометров газа

"Газовый рынок Европы трансграничен, хранилища… могут содержать газ, принадлежащий поставщикам из другой страны, поэтому предсказать скорость отбора из хранилищ отдельной страны крайне сложно… При относительно мягкой зиме, которая сейчас прогнозируется в Европе, газа в целом, вероятно, должно хватать. Но это при условии, что поставки из России нормализуются в феврале или будут компенсированы устойчиво высоким объёмом импорта СПГ, а также отсутствием перебоев с производством и транспортировкой", — отметил директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко.

Расчёты по срокам возможного исчерпания запасов газа в ПХГ отдельных стран не такие простые, как представляются в СМИ, сказал заместитель руководителя направления "Экономика отраслей ТЭК" ЦСР Сергей Колобанов. Во-первых, в Европе развита система интерконнекторов, которые позволяют перебрасывать газ из одной страны в другую. Во-вторых, оценивать сработку запасов газа надо в комплексе с использованием других видов топлива для генерации энергии: в частности, за последнее время (в 2021 году к 2020 году) Европа увеличила выработку на угольных электростанциях, объяснил он.

Колобанов в середине января говорил РИА Новости, что, несмотря на низкую долю заполненности хранилищ, абсолютный объём газа в них достаточно большой (например, в Австрии — 2,9 миллиарда кубометров, в Нидерландах — 4,6 миллиарда кубометров, в Словакии — 1,6 миллиарда кубометров). Это обеспечит необходимый отбор газа из ПХГ данных стран на протяжении 35-70 дней (в зависимости от погоды), даже если закачка в "подземки" вообще прекратится.

Ранее в конце января аналитики Platts писали о том, что отдельные страны — Австрия, Германия и Великобритания — находятся в наиболее уязвимом положении и потенциально запасы газа там могут истощиться до окончания зимы. В частности, отмечалось, что Великобритании при сохранении текущих объёмов изъятия осталось пять недель до полного истощения запасов в хранилищах.

Колобанов же отметил, что по Великобритании ситуация пока "не столь критичная": текущий уровень запасов газа в ПХГ страны примерно 70%, хотя это составляет не очень значительный объём — всего около 0,7 миллиарда кубометров. Страна, по словам аналитика, обеспечена газом собственной добычи чуть менее чем на половину, но активно закупает его из других стран: по трубе — преимущественно из Норвегии, СПГ — в основном из Катара и США.

Аналитик Fitch объяснил, что значение имеет не только уровень заполненности, но и абсолютное количество газа. Например, газа в хранилищах Великобритании, заполненных почти на 70%, в 13 раз меньше, чем в хранилищах Германии, которые заполнены только на 37% — при том что уровень потребления газа в Великобритании и Германии почти одинаковый, уточнил Маринченко.

Около 15% закачанного в летний сезон газа осталось в европейских хранилищах: потребители ЕС отобрали из "подземок" 40,5 миллиарда кубометров газа. Общий уровень заполненности европейских ПХГ, по данным на 3 февраля, составляет 36,7%. Объём активного газа в них на 13,4 миллиарда кубометров меньше прошлогоднего уровня.