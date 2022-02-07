МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. "Газпром" продолжает увеличивать поставки газа через украинскую ГТС, при этом мощности магистрального газопровода "Ямал-Европа" остаются неиспользованными компанией, свидетельствуют данные "Оператора ГТС Украины", немецкой Gascade и площадки аукционов GSA Platform. Эксперты дали прогноз, на сколько хватит газа в ПХГ Европы

Транзит российского газа через территорию Украины сократился почти в два раза с начала года. При этом с конца января "Газпром" увеличил прокачку, а 1 февраля она была близка к максимальным контрактным обязательствам "Газпрома" перед Украиной, составив 106,7 миллиона кубометров. Однако затем показатель вновь несколько снизился и колебался в диапазоне 80-90 миллионов кубометров.

В понедельник транзит российского газа через территорию Украины может снова увеличиться. Текущая заявка на прокачку составляет 107,8 миллиона кубометров, в то время как максимальные обязательства "Газпрома" по существующим контрактам составляют примерно 109 миллионам. По сравнению со средним объемом прокачки на прошлой неделе показатель может увеличиться на 24%.

Что касается "Ямала-Европы", который наряду с "Северным потоком" и ГТС Украины является одним из основных маршрутов экспорта газа "Газпрома" в Европу, то мощности магистрали остаются невостребованными компанией ни на регулярных, ни на внутридневных аукционах, свидетельствуют данные GSA Platform. Газопровод при этом продолжает работать в реверсном режиме. Боррель назвал причину нехватки газа в Европе

"Газпром" в январе не стал бронировать мощности газопровода "Ямал-Европа" на месяц вперед, как делал в год назад. Однако компания все равно имеет возможность использовать трубопровод в феврале, выкупая ее мощности на суточных аукционах, основываясь на заявках потребителей.

Этой схемой "Газпром" уже пользовался в декабре. Тогда поставки российского газа по газопроводу значительно сократились, а с 21 декабря магистраль перешла на работу в режиме реверса — физический поток газа пошел со стороны Германии в Польшу, а не наоборот. И хотя в январе трубопровод все же был забронирован "Газпромом", фактически поставок с его стороны не было и труба продолжала работала на реверс.