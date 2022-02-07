МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. Доходы "Газпрома" от экспорта трубопроводного газа в 2021 году выросли более чем вдвое в годовом выражении, до 55,507 миллиарда долларов, при средней цене по году в 272,8 доллара, следует из данных Федеральной таможенной службы (ФТС). Экспорт нефти и бензина из России вырос в 2021 году

В декабре экспортная цена газа увеличилась на 15,8% к ноябрю — до 517,8 доллара за тысячу кубометров.

Физический объем экспорта газа в 2021 году вырос на 0,5% по сравнению с 2020 годом — до 203,5 миллиарда кубометров. При этом объем экспорта в декабре вырос на 12,4% в месячном выражении — до 16,1 миллиарда кубометров.

Доходы компании от экспорта газа увеличились в месячном выражении на 15,8% — до 8,34 миллиарда долларов, а в годовом — почти в 2,2 раза.

Цена в декабре составляла 517,8 доллара против 156,6 доллара в декабре 2020 года. Средняя же цена по году составила 272,8 доллара.