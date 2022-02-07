МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. Вопрос наращивания поставок "голубого топлива" Венгрии находится на стадии проработки, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он отметил, что обсуждение ведется в постоянном контакте с главой "Газпрома" Алексеем Миллером.

"Поэтому эти вопросы на стадии обсуждения. Когда будет решение, об этом станет известно", — сказал Песков журналистам.