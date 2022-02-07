ВАШИНГТОН, 7 фев — ПРАЙМ. США планируют "тем или иным способом" добиться, чтобы газопровод "Северный поток-2" не начал работу в случае дестабилизации обстановки вокруг Украины, а если это не произойдет — продолжить консультации с Берлином и Брюсселем по поводу проекта, с реализацией которого по-прежнему не согласны, заявила журналистам высокопоставленный представитель американской администрации. Канцлер ФРГ прокомментировал возможные санкции по "Северному потоку - 2"

Она назвала в качестве достижения дипломатии Вашингтона приостановку на ближайшие месяцы сертификации объекта, строительство которого уже завершено, и отказалась пояснять, будут ли США и дальше препятствовать его вводу в эксплуатацию в случае, если эскалации вокруг Украины не будет.

"Я бы предположила, что это ("Северный поток-2") станет темой для обсуждения обоих лидеров завтра (в понедельник), и я могу сказать, что мы очень ясно обозначили свою позицию: если Россия вторгнется на Украину, тем или иным образом "Северный поток 2" вперед не двинется", — заявила чиновница во время телефонного брифинга накануне встречи в Белом доме президента США Джо Байдена и канцлера Германии Олафа Шольца.

Россия многократно заявляла, что "Северный поток-2", против которого активно выступают США, продвигающие в ЕС свой СПГ, а также Украина, опасающаяся потерять транзит, имеет коммерческий характер, он принесет выгоду странам Европы и призывала прекратить его политизацию. В Москве также подчеркивали, что Россия планирует продолжать транзит газа через Украину. Песков рассказал о планах увеличения поставок газа в Венгрию

"Если мы окажемся в той счастливой ситуации, где российского вторжения не случится и мы сможем продвигаться по пути дипломатии, то мы продолжим участвовать в разговорах с Германией и нашими европейскими партнерами по этой теме в более широком ключе", — пояснила она.

Байден, по ее словам, продолжает рассматривать "Северный поток-2" в качестве российского "геополитического проекта, который подрывает энергетическую и национальную безопасность значительной часть евроатлантического сообщества".

Позицию нового правительства ФРГ представитель Белого дома комментировать отказалась, однако отметила, что оно придерживается прошлогоднего соглашения с США, которое предусматривает поддержку Украины и ограничения против России в случае, если та будет использовать поставки энергоносителей как средство политического давления. Эти заявления Россия ранее неоднократно отвергала.

Приписываемые России планы по дестабилизации обстановки вокруг Украины в Москве категорически отвергают и постоянно подчеркивают, что никому не несут никакой угрозы, а все подобные заявления используются в качестве предлога для размещения большего количества военной техники стран НАТО у российских границ. По заявлению Москвы, Россия перемещает войска по своей территории и по своему усмотрению, это никому не несет угрозы и никого не должно волновать. Как ранее заявил глава МИД России Сергей Лавров, Москва не дает каких-либо поводов для конфликта вокруг Украины. По его словам, Россия допускает, что раскрученная Западом истерия вокруг Украины направлена на прикрытие линии Киева, направленной на саботаж минских соглашений по Донбассу. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обставлена ложью и фейками. В России заявляли, что США и Запад истерично развивают тему угрозы и эскалации на Украине.