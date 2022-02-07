МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. ВИЦЕ-КАНЦЛЕР ФРГ НА ВОПРОС, ВХОДИТ ЛИ ОТКАЗ ОТ "СЕВПОТОКА 2" В СПИСОК ВОЗМОЖНЫХ МЕР В СЛУЧАЕ ОБОСТРЕНИЯ СИТУАЦИИ: ВСЕ ВАРИАНТЫ САНКЦИЙ РАССМАТРИВАЮТСЯ

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