2022-02-07T16:41:47+03:00

2022-02-07T16:42:02+03:00

2022-02-07T16:41:47+03:00

2022

https://1prime.ru/gas/20220207/836008501.html

Вице-канцлер ФРГ допустил возможность отказа от "Северного потока-2"

Газ

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html

https://россиясегодня.рф

ВИЦЕ-КАНЦЛЕР ФРГ НА ВОПРОС, ВХОДИТ ЛИ ОТКАЗ ОТ "СЕВПОТОКА 2" В СПИСОК ВОЗМОЖНЫХ МЕР В СЛУЧАЕ ОБОСТРЕНИЯ СИТУАЦИИ: ВСЕ ВАРИАНТЫ САНКЦИЙ РАССМАТРИВАЮТСЯ Новость дополняется ПРАЙМ, 07.02.2022

энергетика, экономика, мировая экономика, новости, газ, германия, санкции против рф, северный поток - 2

https://cdnn.1prime.ru/images/83469/85/834698520.jpg 1920 1440 true

https://cdnn.1prime.ru/images/83469/85/834698520.jpg

https://cdnn.1prime.ru/images/83469/85/834698519.jpg 1920 1080 true

https://cdnn.1prime.ru/images/83469/85/834698519.jpg

https://cdnn.1prime.ru/images/83469/85/834698507.jpg 1920 1920 true

https://cdnn.1prime.ru/images/83469/85/834698507.jpg

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60