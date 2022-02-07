2022-02-07T16:41:47+03:00
2022-02-07T16:42:02+03:00
2022-02-07T16:41:47+03:00
2022
https://1prime.ru/gas/20220207/836008501.html
Вице-канцлер ФРГ допустил возможность отказа от "Северного потока-2"
Газ
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ВИЦЕ-КАНЦЛЕР ФРГ НА ВОПРОС, ВХОДИТ ЛИ ОТКАЗ ОТ "СЕВПОТОКА 2" В СПИСОК ВОЗМОЖНЫХ МЕР В СЛУЧАЕ ОБОСТРЕНИЯ СИТУАЦИИ: ВСЕ ВАРИАНТЫ САНКЦИЙ РАССМАТРИВАЮТСЯ Новость дополняется ПРАЙМ, 07.02.2022
энергетика, экономика, мировая экономика, новости, газ, германия, санкции против рф, северный поток - 2
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. ВИЦЕ-КАНЦЛЕР ФРГ НА ВОПРОС, ВХОДИТ ЛИ ОТКАЗ ОТ "СЕВПОТОКА 2" В СПИСОК ВОЗМОЖНЫХ МЕР В СЛУЧАЕ ОБОСТРЕНИЯ СИТУАЦИИ: ВСЕ ВАРИАНТЫ САНКЦИЙ РАССМАТРИВАЮТСЯ
Новость дополняется