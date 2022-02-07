КИЕВ, 7 фев — ПРАЙМ. Украина получила 44,8 миллиона кубометров газа из Венгрии, Словакии и Польши в первом месяце этого года, сообщили в понедельник в пресс-службе "Оператора ГТС Украины". Вице-канцлер ФРГ допустил возможность отказа от "Северного потока-2"

"В январе 2022 года объем транспортировки природного газа из ЕС в Украину составили 44,8 миллиона кубометров. Это на 90% ниже объемов января 2021 года, однако в три раза больше, чем в декабре 2021 года", — отмечается в публикации на сайте компании.

Согласно материалам компании, более 70% всех объемов импорта "голубого топлива" на Украину поступило с территории Венгрии — 32,2 миллиона кубометров. Также в январе возобновились поставки из Словакии на уровне 12,1 миллиона кубометров, импорт из Польши составил 0,5 миллиона кубометров газа.

По сравнению с предыдущим годом сократился и экспорт газа из Украины.

"Экспорт вместе с реэкспортом газа из Украины в страны Европы составил 178 миллионов кубометров, что на 25% меньше, чем в январе 2021 года. Экспорт в Венгрию составил 155 миллионов кубометров, в Словакию — 14,1 миллиона кубометров, в Польшу – 0,7 миллиона кубометров. Возобновился экспорт в балканском направлении – в Румынию экспортировали 8,3 миллиона кубометров", — пояснили в пресс-службе ГТС.

Ранее глава украинского минэнерго Герман Галущенко отмечал, что страна может получать 50 миллионов кубометров газа в сутки из Словакии и Венгрии, этого хватит для формирования запаса "голубого топлива" на следующий отопительный сезон.