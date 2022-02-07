2022-02-07T17:45:26+03:00
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2022-02-07T17:45:26+03:00
2022
https://1prime.ru/gas/20220207/836009283.html
Оператор отчитался об объеме транспортировки газа по "Северному потоку"
Газ
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ОБЪЕМ ТРАНСПОРТИРОВКИ ГАЗА ПО "СЕВЕРНОМУ ПОТОКУ" В 2021 ГОДУ СОСТАВИЛ 59,2 МЛРД КУБОВ — ОПЕРАТОР ПРОЕКТА Новость дополняется ПРАЙМ, 07.02.2022
энергетика, экономика, мировая экономика, новости, газ, северный поток, газ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. ОБЪЕМ ТРАНСПОРТИРОВКИ ГАЗА ПО "СЕВЕРНОМУ ПОТОКУ" В 2021 ГОДУ СОСТАВИЛ 59,2 МЛРД КУБОВ — ОПЕРАТОР ПРОЕКТА
Новость дополняется