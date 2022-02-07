МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. Запасы газа в европейских подземных хранилищах (ПХГ) снова оказались на критически низкой отметке. В том случае, если страны ЕС остановят поставки газа из России, топлива останется всего на шесть недель. При этом эксперты отмечают, что при любом варианте развития конфликта между Западом и Россией регион рискует подойти к зиме 2022-2023 годов с рекордно низкими запасами газа. Об этом сообщается в отчете британской консалтинговой фирмы Wood Mackenzie.

"Если бы все потоки газа [из России] прекратились сегодня, существующие запасы газа закончились бы через шесть недель. Разрушение спроса будет массовым, и, если перебои затянутся, запасы газа не смогут быть восстановлены в течение лета", — утверждают в компании. В связи с этим Европа окажется на грани энергетической катастрофы, так как к отопительному сезону запасы газа будут близкими к нулю. СМИ: Европа сама загоняет себя в бездну в угоду Америке

Именно поэтому специалисты сомневаются, что Европа пойдет на отказ от российского газа в случае обострения геополитической напряженности. Если будет принято такое решение, у региона просто не будет возможности найти альтернативные объемы для замены поставок из России. По расчетам компании, в настоящее время ЕС зависит от них на 28%. Из-за того что Европе необходимы поставки не только для удовлетворения текущего спроса, но и для подготовке к следующей зиме, Wood Mackenzie ожидает роста поставок газа из России на 20% в ближайшие месяцы по сравнению с январскими минимумами.

По мнению аналитиков, даже если транзит российского газа будет осуществляться в рамках существующих контрактов, а "Северный поток-2" не запустят, Европе грозит новый энергокризис через год. Они предупреждают, что в условиях полного отказа от газа из России ЕС придется добиться целого ряда изменений в мировом энергорынке, среди них — перенаправление Россией объемов поставок по газопроводу "Ямал — Европа" через Белоруссию и Польшу, сокращение потребления газа и запуск законсервированных атомных и угольных электростанций, рост добычи газа в Норвегии и Нидерландах и переход покупателей из Азии на уголь вместо сжиженного природного газа (СПГ).