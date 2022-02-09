МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. "Газпром" не обязан наращивать экспорт "голубого топлива" в Евросоюз, он и так поставляет некоторые дополнительные объемы, сказал в интервью РИА Новости постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов. Аналитики уверены, что Шольц не поставит под удар "Северный поток-2"

Цена газа в ЕС высока из-за сильного спроса, но геополитическая обстановка "не помогает" ей стабилизироваться, отмечала еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон в начале февраля. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в своем блоге в воскресенье написал, что РФ строго выполняет контрактные обязательства по поставкам газа в ЕС. Однако "Газпром", по его словам, "отказался" от дополнительного экспорта для пополнения европейских хранилищ, что усилило нервозное положение на рынке. Боррель также заявил, что "сложности с поставками газа" в Европе вызваны "кризисом отношений с Россией".

"Нет, конечно, не обязан. Кроме того, на самом деле он поставляет некоторое количество дополнительного "голубого топлива" в Европу, хотя, возможно, и не так много, как некоторым бы хотелось", — заявил Чижов, отвечая на вопрос, обязан ли "Газпром" наращивать поставки.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.30 мск.