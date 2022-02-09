МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Если предположить, что газопровод "Северный поток 2" не будет введен в эксплуатацию, Россия найдет других покупателей на этот газ, сказал в интервью РИА Новости постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов. Дипломат высказался об обязанности "Газпрома" поставлять газ в Европу

"Это (запуск "Северного потока 2" — ред.) нужно в первую очередь европейским потребителям, нежели даже самой России. Мы-то найдем, куда и как продать газ, если гипотетически представить, что "Северного потока 2" не будет", — сказал он.

РФ не раз заявляла, что "Северный поток 2", против которого активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина, опасающаяся потерять транзит, коммерческий, он выгоден Европе, и призывала перестать упоминать его в контексте какой-либо политизации. Москва также заявляла, что намерена продолжать транзит газа через Украину.

Строительство газопровода "Северный поток 2" длилось три года и 10 сентября 2021 года было завершено. Сейчас обе нитки заполнены техническим газом, "Северный поток 2" готов к вводу. Однако Германия приостановила процесс сертификации Nord Stream 2 AG в качестве оператора, чтобы компания провела реорганизацию в соответствии с законодательством страны. Необходимо было создать в Германии предприятие-дочку и подать новую заявку на сертификацию уже от ее лица. В середине декабря 2021 года глава регулятора — Федерального сетевого агентства Германии (BNA) — Йохен Хоманн заявил, что ожидает решения по "Северному потоку 2" не ранее начала второй половины 2022 года.

В конце января стало известно, что "Газпром" выполнил требование регулятора ФРГ. Компания Nord Stream 2 AG для сертификации по немецким законам учредила в этой стране "дочку" Gas for Europe GmbH, которая станет владельцем и оператором 54-километрового участка газопровода "Северный поток 2" в водах Германии. Головной офис компании Gas for Europe GmbH расположен в городе Шверин. Как заявили РИА Новости в пресс-службе Федерального сетевого агентства (Bundesnetzagentur), сертификация оператора участка газопровода "Северный поток 2" возобновится после завершения передачи основных активов немецкой дочерней компании и проверки полноты документации, при этом точные сроки они назвать затруднились.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.30 мск.