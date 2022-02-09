МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Еврокомиссия (ЕК) наверняка расширит срок изучения сертификации "Северного потока 2" до максимально возможных четырех месяцев, поэтому итоговое решение в Евросоюзе появится не раньше июля, но шансы на сертификацию большие, заявил в интервью РИА Новости постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов. Чижов рассказал о подготовке общества в Европе к санкциям против России

Отвечая на вопрос, как обстоят дела с сертификацией "Северного потока 2", он сказал, что "вновь и вновь проявляются геополитические моменты". "Каков формальный предлог для затягивания этого процесса? Консорциуму "Nord Stream 2", который зарегистрирован в Швейцарии, пришлось создавать "дочку" в Германии, чтобы пройти сертификацию в этой стране. Для Евросоюза Швейцария — страна недостаточно европейская. После завершения всех необходимых процедур должен возобновиться процесс сертификации германским регулятором. По регламенту он обязан вынести свое решение уже скоро", — отметил он.

Затем своё заключение на решение регулятора ФРГ представит Еврокомиссия. "Я почему-то не сомневаюсь, что срок рассмотрения этого дела в ЕК будет в ручном режиме расширен до максимально возможного, то есть до четырех месяцев. Так что решение по "Северному потоку 2" будет не раньше июля", — добавил он.

Говоря о том, каковы шансы, что "Северный поток 2" в итоге сертифицируют, он сказал: "Большие".

Чижов добавил, что это нужно в первую очередь европейским потребителям, нежели самой России, ведь она найдёт, куда продать этот газ, если гипотетически представить, что "Северного потока 2" не будет.

РФ не раз заявляла, что "Северный поток 2", против которого активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина, опасающаяся потерять транзит, коммерческий, выгоден Европе, и призывала перестать упоминать его в контексте какой-либо политизации. Москва также заявляла, что намерена продолжать транзит газа через Украину.

Строительство газопровода "Северный поток 2" длилось три года и 10 сентября 2021 года было завершено. Сейчас обе нитки заполнены техническим газом, "Северный поток 2" готов к вводу. Однако Германия приостановила процесс сертификации Nord Stream 2 AG в качестве оператора, чтобы компания провела реорганизацию в соответствии с законодательством страны. Необходимо было создать в Германии предприятие-дочку и подать новую заявку на сертификацию уже от ее лица. В середине декабря 2021 года глава регулятора — Федерального сетевого агентства Германии (BNA) — Йохен Хоманн заявил, что ожидает решения по "Северному потоку 2" не ранее начала второй половины 2022 года.

В конце января стало известно, что "Газпром" выполнил требование регулятора ФРГ. Компания Nord Stream 2 AG для сертификации по немецким законам учредила в этой стране "дочку" Gas for Europe GmbH, которая станет владельцем и оператором 54-километрового участка газопровода "Северный поток 2" в водах Германии. Головной офис компании Gas for Europe GmbH расположен в городе Шверин. Как заявили РИА Новости в пресс-службе Федерального сетевого агентства (Bundesnetzagentur), сертификация оператора участка газопровода "Северный поток 2" возобновится после завершения передачи основных активов немецкой дочерней компании и проверки полноты документации, при этом точные сроки они назвать затруднились.

Нынешний кризис с ценами на "голубое топливо" на европейском рынке рано или поздно должен был произойти из-за политики Еврокомиссии, сказал в интервью РИА Новости постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов.

"Нынешний кризис на европейском газовом рынке — эта та проблема, которая рано или поздно должна была возникнуть. Основа для ее появления была заложена линией Еврокомиссии на уход ЕС от долгосрочных газовых контрактов и переход к торговле газом на спотовых рынках. Мы давно говорили, что к добру это не приведёт. Это же рынок, на нем всегда могут произойти серьёзные колебания цен", — отметил он.

Ощутимый рост цен на газ в Европе начался с весны минувшего года, когда средняя цена на споте по индексу TTF колебалась в диапазоне 250-300 долларов за тысячу кубометров. В последние дни лета стоимость контракта с поставкой "на день вперед" превысила 600 долларов, а в начале октября перешагнула порог в 1000 долларов. В декабре котировки выросли уже вдвое, достигнув исторического максимума в 2190,4 доллара. Таких устойчиво высоких цен за всю историю функционирования газовых хабов — с 1996 года — в Европе не было.

Евросоюз почти полностью зависит от внешних закупок газа. При этом Россия является крупнейшим его поставщиком, ее доля в импорте — около 40%. Порядка 20 из 27 государств Евросоюза в различной степени зависят от российского газа, рассказал ранее журналистам высокопоставленный чиновник Еврокомиссии. Наиболее зависимыми являются юго-восточные страны ЕС.

Стоимость газа в ЕС высока из-за сильного спроса, но геополитическая обстановка "не помогает" им стабилизироваться, отмечала в свою очередь еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон в начале февраля. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в своем блоге в воскресенье написал, что РФ строго выполняет контрактные обязательства по поставкам газа в ЕС. Однако "Газпром", по его словам, "отказался" от дополнительных поставок для пополнения европейских хранилищ, что усилило нервозное положение на рынке.

Как указывал президент Владимир Путин, Россия не имеет никакого отношения к сложившейся ситуации с ценами — европейцы сами создали себе проблемы в этой области. Вице-премьер Александр Новак пояснял, что Еврокомиссия проводила целенаправленную политику на уход от долгосрочных контрактов к спотовым, но такие поставки идут туда, где цены выше, и не дают даже среднесрочной предсказуемости. Россия готова увеличивать добычу и поставки газа в Европу, но "Газпрому" нужны долгосрочные контракты, потому что потребуются большие инвестиции, отмечал Новак.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.30 мск.