В Германии выразили обеспокоенность заполненностью газохранилищ в стране
СИТУАЦИЯ С ЗАПОЛНЕННОСТЬЮ ГАЗОХРАНИЛИЩ В ФРГ ВЫЗЫВАЕТ ОБЕСПОКОЕННОСТЬ — МИНЭКОНОМИКИ
https://1prime.ru/gas/20220209/836026186.html
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СИТУАЦИЯ С ЗАПОЛНЕННОСТЬЮ ГАЗОХРАНИЛИЩ В ФРГ ВЫЗЫВАЕТ ОБЕСПОКОЕННОСТЬ — МИНЭКОНОМИКИ
https://1prime.ru/gas/20220209/836026186.html
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