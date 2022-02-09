МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Норвегия не имеет возможностей дополнительно увеличить поставки газа в Европу, сообщил глава норвежской нефтегазовой группы Equinor Андерс Упедаль (Anders Opedal). В Германии выразили обеспокоенность заполненностью газохранилищ

"Мы больше ничего не можем сделать. Норвегия уже работает на пределе мощностей", — сказал Упедаль в интервью агентству Блумберг. Оно при этом отмечает, что на долю Equinor приходится более 20% поставляемого в Европу газа.

Ранее в феврале глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз контактирует с США, Норвегией, Катаром, Азербайджаном, Алжиром и другими странами по поводу расширения поставок СПГ.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 4 февраля отметила, что "Газпром", выполняя свои обязательства по контрактам с европейскими партнерами, "делает минимум", и упрекнула российскую компанию в том, что та инициативно не нарастила объемы поставок. Вместе с тем фон дер Ляйен признала, что Европе не грозит дефицит поставок, пока "Газпром" выполняет обязательства.

Россия является одним из крупнейших поставщиков природного газа в Европу. "Газпром" неоднократно подчеркивал, что поставляет газ согласно заявкам потребителей в соответствии с контрактными обязательствами. В Кремле указывали, что Россия всегда безупречно выполняла контрактные обязательства по поставкам газа в Европу, ни разу не давала повода усомниться в своей надежности.

Нефтегазовая группа Equinor основана в 1972 году и до мая 2018 года носила название Statoil. Компания работает более чем в 30 странах мира. Крупнейший акционер — Норвегия.