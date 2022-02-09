МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Заявления канцлера ФРГ Олафа Шольца по "Северному потоку-2", сделанные им в ходе визита в США в начале недели, не нуждаются в интерпретации. Такое заявление сделал журналистам на брифинге заместитель официального представителя правительства ФРГ Вольфганг Бюхнер.

"Канцлер выразился совершенно однозначно как перед поездкой, так и после нее… Заявление канцлера… не нуждается в интерпретации", — подчеркнул Бюхнер, отвечая на соответствующие вопросы СМИ.

Напомним, что ранее многие американские и немецкие СМИ отметили отказ Шольца упоминать само название газопровода "Северный поток-2" в ходе пресс-конференции в Вашингтоне, где журналисты задавали ему прямой вопрос, будет ли этот проект остановлен в случае нежелательного развития ситуации на Украине.