МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. "Газпром" не забронировал на регулярной сессии аукциона мощности газопровода "Ямал-Европа" для транзита газа через Польшу в четверг, при этом заявка на транзит через Украину пока близка к максимальной, свидетельствуют данные платформы GSA Platform и "Оператора ГТС Украины". В Норвегии оценили возможности по увеличению поставок газа для Европы

Мощности "Ямал-Европы" пока остаются невостребованными "Газпромом" и на регулярных, и на дополнительных сессиях аукционов. При этом газопровод продолжает работать в режиме реверса — физический поток газа идет со стороны Германии в Польшу, а не наоборот.

Хотя "Газпром" в январе не стал бронировать эту магистраль на месяц вперед, как делал ранее, он все равно может воспользоваться ей в феврале, выкупая нужные транзитные объемы на суточных аукционах в зависимости от спроса. Этой схемой он пользовался в декабре. Тогда поставки российского газа по магистрали снизились, а с 21 декабря она перешла на реверс. На январь "Газпром" все же сделал бронь, но поставок из России так и не было.

Что касается украинского маршрута, то заявки на транзит в четверг пока близки к максимальным контрактным обязательствам "Газпрома" перед Украиной. Сейчас они составляют почти 107 миллионов кубометров против заявки на среду в объеме 79 миллионов. Однако эти данные "Оператора ГТС Украины" неокончательные и еще могут измениться.

Транзит российского газа через украинскую территорию в январе в среднем был почти вдвое меньше, чем предусмотренные контрактом 109 миллионов кубометров сутки. При этом с конца января "Газпром" увеличил прокачку, а 1 февраля она была близка к максимальным контрактным обязательствам компании перед Украиной. Однако затем показатель вновь несколько уменьшился и колебался в диапазоне 80-90 миллионов кубометров.