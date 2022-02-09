МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Администрация США продолжает выступать против "Северного потока-2" и обещает, что не допустит его запуска в случае эскалации кризиса на Украине, заявила в среду пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. "Выпустят джинна из бутылки". "Газпрому" нашли замену в Африке

"Мы не поддерживаем "Северный поток 2". Мы четко доносили, что продолжаем выступать против него, считая, что этот геополитический проект России подрывает национальную безопасность значительной части стран Европы", — сказала Псаки в ходе регулярного брифинга.

Она также подтвердила, что, "если Россия вторгнется в Украину, "Северный поток 2" не будет запущен".

Официальный Вашингтон уже много месяцев критикует российский газопровод, заявляя, что тот якобы усилит зависимость Европы от российского газа. РФ со своей стороны не раз заявляла, что "Северный поток 2", против которого активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина, опасающаяся потерять транзит, коммерчески выгоден Европе, и призывала перестать упоминать его в контексте какой-либо политизации. Москва также заявляла, что намерена продолжать транзит газа через Украину.