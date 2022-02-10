МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. Европа полностью не откажется от газа из России в случае эскалации на Украине. Об этом заявил бывший спецпредставитель США по Украине Курт Волкер в ходе интервью греческой газете Kathimerini.

Напомним, что Волкер занимал пост в американской администрации с 2017 по 2019 год. На данный момент он занимается консультированием по международным отношениям и является заслуженным членом организации "Центр анализа европейской политики" (CEPA).

Журналист Kathimerini спросил Волкера о возможности переориентации мировых газовых рынков в случае эскалации на Украине.

"Это можно было бы сделать при помощи слаженных усилий и обязательств всех стран прекратить покупать российский газ и обратиться к другой стороне. Думаю, что Германия, в частности, намерена сохранять подключение к российскому газу. Возможно, также и некоторые другие страны такие, как Венгрия, Австрия, Греция… Отключения на 100% не будет", — сказал Волкер.

Он отметил, что не считает возможным отсоединить Европу от России в газовой сфере и "обвалить" российский рынок экспорта газа.

"Не верю, что можно так быстро поменять спрос и предложение", — добавил Волкер.