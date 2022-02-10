МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. Глава МИД Британии Лиз Трасс заявила о возможности санкций в отношении России в случае ее "вторжения" на Украину, в том числе блокирования "Северного потока-2". Но она заверила, что приехала обсуждать в Москве альтернативный путь.

В последнее время Киев и западные государства выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. Еврокомиссия оценила, когда снизятся цены на газ в Европе

Трасс по итогам встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Москве сказала, что в том случае, если произойдет российское вторжение на Украину, украинцы будут сражаться, и это будет затяжной военный конфликт.

"Великобритания и наши союзники в этом случае введут против России жесткие санкции, затрагивающие как отдельных лиц, так и институты. США ясно дали понять, что в этом случае проект "Северный поток-2" не будет реализован", — добавила она.

Глава британского МИД подчеркнула, что она приехала сюда, чтобы обсуждать альтернативный путь, который может выбрать Россия".

По ее словам, Россия как ответственный член мирового сообщества "может избрать путь соблюдения территориальной целостности и суверенитета Украины".

В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее — это и смешно, и опасно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.