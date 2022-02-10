МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. "Газпром" вновь не заказал на пятницу мощности магистрального газопровода "Ямал-Европа" для транзита газа через Польшу, в то время как заявка на транзит газа через Украину близка к максимуму, свидетельствуют данные площадки GSA Platform, на которой проходят аукционы, и "Оператора ГТС Украины". Еврокомиссия оценила, когда снизятся цены на газ в Европе

Таким образом, мощности магистрали "Ямал-Европа" остаются невостребованными и на регулярных, и на дополнительных сессиях аукционов. Газопровод продолжает работать в реверсном режиме — физический поток газа идет со стороны Германии в Польшу, а не наоборот.

"Газпром" в январе не стал бронировать мощности газопровода "Ямал-Европа" на месяц вперед, как делал в прошлом году. Однако компания может использовать магистраль в феврале, выкупая ее мощности на суточных аукционах.

Этой схемой "Газпром" уже пользовался в декабре. Тогда поставки российского газа по магистрали значительно снизились, а с 21 декабря трубопровод перешел в режим реверса. И хотя на январь "Газпром" все же забронировал мощности газопровода, поставок из России не было.

Заявки на транзит российского газа через Украину выросли с 57,7 миллиона кубометров 10 февраля до 103,6 миллиона кубометров 11 февраля. Однако данные "Оператора ГТС Украины" неокончательные и могут измениться.

Транзит российского газа через украинскую территорию в январе в среднем был почти вдвое меньше, чем предусмотрено контрактом (109 миллионов кубометров сутки). При этом с конца января "Газпром" увеличил прокачку, а 1 февраля она была близка к максимальным контрактным обязательствам компании перед Украиной. Однако затем показатель вновь несколько уменьшился и колебался в диапазоне 80-90 миллионов кубометров.