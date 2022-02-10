МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. Цены фьючерсов на газ в Европе к закрытию торгов в четверг выросли на 1,4%, почти до 890 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. Еврокомиссия оценила, когда снизятся цены на газ в Европе

Стоимость мартовских фьючерсов по индексу TTF, крупнейшего европейского хаба, на открытии торговой сессии составила 890 долларов и в первые часы демонстрировала уверенный рост, достигнув максимума в 910,8 доллара. Это на 3,8% выше расчетной цены среды — 877,2 доллара. Однако затем котировки снизили темпы роста, цены переходили в минус и снижались почти до 850 долларов. Цена закрытия составила 889,1 доллара, что с учетом курсовой разницы (цена на бирже ICE указывается в евро) на 1,4% выше итоговой цены среды.

Ощутимый рост газовых цен в Европе начался с весны 2021 года, когда средняя цена на споте по индексу хаба TTF колебалась в диапазоне 250-300 долларов за тысячу кубометров. В конце лета стоимость контракта с поставкой "на день вперёд" превысила 600 долларов, а в начале октября — уже 1000 долларов. Исторический максимум на фьючерсном рынке в 2190 долларов был достигнут 21 декабря. Затем котировки коррекционно снизились, однако в целом таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе — с 1996 года.

Эксперты связывают рост цен с несколькими факторами: высоким спросом на сжиженный природный газ (СПГ) в Азии, ограниченным предложением со стороны основных поставщиков и низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ после продолжительной холодной зимы и жаркого лета 2021 года.