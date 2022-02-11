ВАРШАВА, 11 фев — ПРАЙМ. Польский нефтегазовый концерн PGNiG сообщил, что подал встречный иск в ответ на иск "Газпрома" о повышении цены на природный газ, сообщила компания. Эксперт объяснил, где "Газпром" возьмет дополнительный газ для Китая

"Независимо от просьбы отклонить требования "Газпрома", PGNiG дополнительно подала встречные иски о снижении контрактной цены", — говорится в сообщении.

"Мы готовы продемонстрировать свою правоту перед Стокгольмским арбитражным судом", — отмечает PGNiG.

По данным PGNiG, в середине января 2022 года "Газпром" обратился в арбитражный суд Стокгольма, требуя изменения ценовых условий на газ, поставляемый по "Ямальскому" контракту, так как "Газпром" ожидает повышения контрактной цены задним числом с 2017 года и с 2020 года, исходя из заявок на пересмотр контрактной цены от 8 декабря 2017 года и от 9 ноября 2020 года. Украина фиксирует снижение заявок на транзит российского газа

Польский концерн уточнил, что уже подал ответ на иск "Газпрома" в Стокгольмский арбитраж, в котором просит "отклонить требования "Газпрома".

"После тщательного изучения дела мы придерживаемся позиции, что требование о повышении контрактной цены, содержащееся в иске "Газпрома", лишено оснований. Более того, мы считаем эти претензии неприемлемыми в формальном отношении, поэтому наш ответ на обращение в арбитраж однозначен – мы просим отклонить претензии "Газпрома", — заявил председатель правления PGNiG Павел Маевский.

Он напомнил, что иск "Газпрома" был подан "в ответ на иск PGNiG о снижении контрактной цены с 1 ноября 2017 года и иск PGNiG о снижении контрактной цены с 1 ноября 2020 года, который PGNiG модифицировало 28 октября 2021 года в условиях рекордно высоких цен на газ в Европе".