ВАРШАВА, 11 фев — ПРАЙМ. Сертификация газопровода "Северный поток-2" будет проходить исключительно в соответствии с законодательством ЕС, однако геополитическая ситуация может повлиять на запуск, заявил вице-канцлер, министр экономики и климата Германии Роберт Хабек. Посол рассказал, кто примет решение по сертификации "Северного потока-2"

"Геополитическая ситуация всегда будет влиять на то, будет ли разрешение на эксплуатацию "Северного потока-2"", — сказал Хабек после встречи с вице-премьером правительства Польши Яцеком Сасиным в пятницу в Варшаве. Он отметил, что геополитика "не может не приниматься во внимание".

При этом он пообещал, что сертификация газопровода будет проходить исключительно в соответствии с законодательством Евросоюза. "Технические и юридические проверки будут проводиться в соответствии с нормами ЕС. Мы всегда будем придерживаться этих норм, иначе нам было бы сложно договориться", — добавил он.

Его слова даются с перевода на польский язык в эфире польского телевидения.

Строительство газопровода "Северный поток 2" длилось три года и было завершено 10 сентября 2021 года. Сейчас обе нитки заполнены техническим газом, газопровод готов к вводу. Однако процесс сертификации Nord Stream 2 AG в качестве оператора приостановлен, чтобы компания провела реорганизацию в соответствии с законодательством страны. Для этого компания Nord Stream 2 AG учредила в этой стране "дочку" Gas for Europe GmbH, которая станет владельцем и оператором 54-километрового участка газопровода "Северный поток 2" в водах Германии. Как заявили РИА Новости в пресс-службе Федерального сетевого агентства (Bundesnetzagentur), сертификация оператора участка газопровода "Северный поток 2" возобновится после завершения передачи основных активов немецкой дочерней компании и проверки полноты документации, при этом точные сроки они назвать затруднились.