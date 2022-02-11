МОСКВА, 11 фев — ПРАЙМ. Цены фьючерсов на газ в Европе на торгах в пятницу колеблются в диапазоне 854-884 доллара за тысячу кубометров — близко к расчетной цене четверга, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Стоимость мартовских фьючерсов по индексу TTF, крупнейшего европейского хаба, на открытии торгов чуть превысила 870 долларов. Пока ценовой минимум сессии составляет 854 доллара, а максимум — 884 доллара. Показатели близки к расчетной цене четверга — 876,4 доллара.