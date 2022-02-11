БРЮССЕЛЬ, 10 фев — ПРАЙМ. Еврокомиссия считает, что в случае необходимости Евросоюз должен получать больше газа от "Газпрома", чем предусмотрено в контрактах, заявила представитель пресс-службы ЕК Дана Спинан на брифинге. В Германии подтвердили влияние геополитики на запуск "Северного потока-2"

"Мы направляем сообщения по всем каналам о том, что "Газпром" должен исполнять свои контракты и держать резервы на уровнях, которые были бы достаточны для обеспечения нам хороших поставок газа как основному клиенту. В вопросе объемов поставок мы бы хотели, чтобы "Газпром" был хорошим коммерческим партнером, который уважает контракты, но и коммерческую логику, которая говорит, что в случае необходимости абсолютно нужно увеличивать поставки газа нам. Это все, что мы можем сказать о контактах с компанией", — сказала она.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 4 февраля отметила, что "Газпром", выполняя свои обязательства по контрактам с европейскими партнерами, "делает минимум", и упрекнула российскую компанию в том, что та инициативно не нарастила объемы поставок. Вместе с тем фон дер Ляйен признала, что Европе не грозит дефицит поставок, пока "Газпром" выполняет обязательства.

Россия является одним из крупнейших поставщиков природного газа в Европу. "Газпром" неоднократно подчеркивал, что поставляет газ согласно заявкам потребителей в соответствии с контрактными обязательствами. В Кремле указывали, что Россия всегда безупречно выполняла контрактные обязательства по поставкам газа в Европу, ни разу не давала повода усомниться в своей надежности.