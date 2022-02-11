МОСКВА, 11 фев — ПРАЙМ. Цены фьючерсов на газ в Европе к закрытию торгов в пятницу выросли на 4,4%, до 915 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. Украина движется к катастрофе: куда идут деньги и утекает газ

Стоимость мартовских фьючерсов по индексу TTF, крупнейшего европейского хаба, на открытии торговой сессии составляла выше 870 долларов, в первые часы стоимость колебалась в диапазоне почти в 860-880 долларов, в середине торгов цена закрепилась в верхней границе диапазона. К концу торгов котировки поднялись выше 890 долларов. Максимум торгов составил 919,4 доллара, минимум — 854 доллара. Цена закрытия достигла 915 долларов, что на 4,4% выше расчетной цены четверга в 876,4 доллара.

Ощутимый рост газовых цен в Европе начался с весны 2021 года, когда средняя цена на споте по индексу хаба TTF колебалась в диапазоне 250-300 долларов за тысячу кубометров. В конце лета стоимость контракта с поставкой "на день вперёд" превысила 600 долларов, а в начале октября — уже 1000 долларов. Исторический максимум на фьючерсном рынке в 2190 долларов был достигнут 21 декабря. Затем котировки коррекционно снизились, однако в целом таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе — с 1996 года.

Эксперты связывают рост цен с несколькими факторами: высоким спросом на сжиженный природный газ (СПГ) в Азии, ограниченным предложением со стороны основных поставщиков и низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ после продолжительной холодной зимы и жаркого лета 2021 года.