Oxford Economics повысила прогноз по ценам на нефть и газ в 2022 году из-за геополитики
БРЮССЕЛЬ, 12 фев — ПРАЙМ. Газ в Европе в 2022 году будет стоить намного дороже, чем ожидалось ранее, продолжая подпитывать инфляцию, сообщает глава направления европейской экономики из британской аналитической компании Oxford Economics Ангел Талавера.
Oxford Economics повысила прогноз по стоимости энергоносителей в текущем году из-за геополитической напряженности между Россией и Украиной.
Прогнозы по газу и нефти были повышены на "53% и 19% соответственно. Ожидается, что цены на нефть останутся высокими в течение всего 2022 года — на уровне около 86 долларов за баррель по сравнению с 73 долларами, прогнозировавшимися ранее.
"Аналогично и по ценам на природный газ, которые теперь, как представляется, будут намного выше в течение всего года, хотя ранее мы ожидали их быстрого падения со второго квартала", — пишет эксперт в своей заметке.
При этом эксперты всё-таки ждут постепенного снижения цен на "голубое топливо" в текущем году с 30 долларов за MMBtu до 20-25 долларов. В 2023 году цены могут снижаться активнее и дойти до 10 долларов, что все еще выше докризисных показателей.
Такой пересмотр привел и к значительной корректировке оценок инфляции в еврозоне. Теперь Oxford Economics предполагает, что инфляция в регионе в 2022 году будет находиться на уровне 3,9% вместо 2,5%. Рост потребительских цен в еврозоне будет замедляться и уже в 2023 году станет ниже 2% из-за стоимости энергоносителей, добавили в компании.
https://1prime.ru/gas/20220212/836047735.html