БРЮССЕЛЬ, 12 фев — ПРАЙМ. Газ в Европе в 2022 году будет стоить намного дороже, чем ожидалось ранее, продолжая подпитывать инфляцию, сообщает глава направления европейской экономики из британской аналитической компании Oxford Economics Ангел Талавера. "Готовы на крайние меры": Вашингтон столкнулся с новой угрозой

Oxford Economics повысила прогноз по стоимости энергоносителей в текущем году из-за геополитической напряженности между Россией и Украиной.

Прогнозы по газу и нефти были повышены на "53% и 19% соответственно. Ожидается, что цены на нефть останутся высокими в течение всего 2022 года — на уровне около 86 долларов за баррель по сравнению с 73 долларами, прогнозировавшимися ранее.

"Аналогично и по ценам на природный газ, которые теперь, как представляется, будут намного выше в течение всего года, хотя ранее мы ожидали их быстрого падения со второго квартала", — пишет эксперт в своей заметке.

При этом эксперты всё-таки ждут постепенного снижения цен на "голубое топливо" в текущем году с 30 долларов за MMBtu до 20-25 долларов. В 2023 году цены могут снижаться активнее и дойти до 10 долларов, что все еще выше докризисных показателей.

Такой пересмотр привел и к значительной корректировке оценок инфляции в еврозоне. Теперь Oxford Economics предполагает, что инфляция в регионе в 2022 году будет находиться на уровне 3,9% вместо 2,5%. Рост потребительских цен в еврозоне будет замедляться и уже в 2023 году станет ниже 2% из-за стоимости энергоносителей, добавили в компании.