КИЕВ, 12 фев — ПРАЙМ. Украина нарастила импорт газа с начала февраля до 13,5-14 миллионов кубометров в сутки, заявил генеральный директор ООО "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон.

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"С начала февраля значительно увеличился импорт газа на Украину. Ежедневный объем импорта составляет 13,5-14 млн м3 в сутки. Большая часть импорта поступает из Венгрии – в среднем 5,5 млн м3 в сутки", — написал он в Facebook.

Макогон добавил, что около 5 миллионов кубов поступает из Словакии, остальные – в основном виртуальным реверсом из Польши.

По его словам, всего с начала февраля было импортировано 162 миллиона кубометров, с начала года – 218 миллиона кубометров. Экспорт/реэкспорт газа составляет 2-2,5 миллиона кубометров в сутки.

"В связи с необычно теплой погодой и высокой стоимостью газа, что привело к сокращению потребления газа промышленными потребителями, значительно сократилось потребление газа на Украине. В прошлом году 11 февраля ежесуточное потребление составляло почти 152 млн м3, в этом году – 106 млн м3", — добавил Макогон.