КИЕВ, 12 фев — ПРАЙМ. Украина нарастила импорт газа с начала февраля до 13,5-14 миллионов кубометров в сутки, заявил генеральный директор ООО "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон. "Это важнее Украины". Что Европе нужно от "Газпрома"

"С начала февраля значительно увеличился импорт газа на Украину. Ежедневный объем импорта составляет 13,5-14 млн м3 в сутки. Большая часть импорта поступает из Венгрии – в среднем 5,5 млн м3 в сутки", — написал он в Facebook.

Макогон добавил, что около 5 миллионов кубов поступает из Словакии, остальные – в основном виртуальным реверсом из Польши.

По его словам, всего с начала февраля было импортировано 162 миллиона кубометров, с начала года – 218 миллиона кубометров. Экспорт/реэкспорт газа составляет 2-2,5 миллиона кубометров в сутки.

"В связи с необычно теплой погодой и высокой стоимостью газа, что привело к сокращению потребления газа промышленными потребителями, значительно сократилось потребление газа на Украине. В прошлом году 11 февраля ежесуточное потребление составляло почти 152 млн м3, в этом году – 106 млн м3", — добавил Макогон.