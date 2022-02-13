РИМ, 13 фев — ПРАЙМ. Замглавы МИД Италии Манлио Ди Стефано заявил о необходимости снизить зависимость страны от российского газа за счет Алжира, Туркменистана и Азербайджана.

"Как и в остальной Европе, у нас есть проблема зависимости от узкого круга источников, в основном от России", — отметил Стефано в интервью газете la Repubblica.

Замминистра подчеркнул, что сокращение российских поставок в Италию по украинскому маршруту в начале года представляет угрозу энергетической безопасности страны. Он допустил, что такие действия Москвы могут быть продиктованы политическими соображениями.

Стефано призвал думать о среднесрочной и долгосрочной перспективе, а также рассмотреть возобновляемые источники энергии. В ЕС заявили, что должны получать больше газа от "Газпрома"

В краткосрочной перспективе, по его мнению, самыми надежными партнерами является Алжир. Кроме того, для диверсификации поставок важен Трансадриатический газопровод (TAP), по которому идут поставки азербайджанского газа и который позволил немного сдержать рост цен на энергоресурсы для итальянцев.

Политик подтвердил, что Италия рассчитывает на увеличение мощности TAP до 10 миллиардов кубов газа.

Другим перспективным направлением является Туркменистан, который мог бы соединиться с TAP трубопроводом в Каспийском море, отметил он. Однако Каспийское море входит в "российскую зону влияния", поэтому строительство такого газопровода зависит в том числе от РФ.

Помимо этого Италия рассматривает возможности для наращивания поставок природного газа из Азербайджана. Этот вопрос обсуждался во время телефонного разговора Манлио Ди Стефано с министром энергетики Азербайджана Пярвизом Шахбазовым.