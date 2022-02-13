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2022
https://1prime.ru/gas/20220213/836054800.html
Австрия заявила о выполнении Россией газовых контрактов
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Россия выполняет контракты по поставкам газа в Австрию, заявила австрийский министр цифровизации и экономики Маргарете Шрамбёк. Она уточнила, что между Москвой и Веной были... ПРАЙМ, 13.02.2022
энергетика, новости, газ, россия, австрия, поставки газа
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
ВЕНА, 13 фев — ПРАЙМ. Россия выполняет контракты по поставкам газа в Австрию, заявила австрийский министр цифровизации и экономики Маргарете Шрамбёк.
Она уточнила, что между Москвой и Веной были заключены долгосрочные договоры.
"У нас также очень большие газовые хранилища", — отметила министр в эфире телеканала ORF.
По словам Шрамбёк, РФ не прерывала газовые поставки "даже в худшие времена холодной войны".