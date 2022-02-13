ВЕНА, 13 фев — ПРАЙМ. Россия выполняет контракты по поставкам газа в Австрию, заявила австрийский министр цифровизации и экономики Маргарете Шрамбёк. МИД Италии призвал снизить зависимость от российского газа

Она уточнила, что между Москвой и Веной были заключены долгосрочные договоры.

"У нас также очень большие газовые хранилища", — отметила министр в эфире телеканала ORF.

По словам Шрамбёк, РФ не прерывала газовые поставки "даже в худшие времена холодной войны".