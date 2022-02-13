ВЕНА, 13 фев — ПРАЙМ. Австрия вопреки желанию других государств не откажется от проекта "Северный поток — 2", заявила министр цифровизации и экономики страны Маргарете Шрамбёк.

Вена вложила в проект много инвестиций, в частности через австрийскую нефтегазовую компанию OMV, и хочет, чтобы трубопровод был введен в эксплуатацию при условии отсутствия эскалации вокруг Украины, подчеркнула Шрамбёк в эфире телеканала ORF.

"Если вторжения не будет, то "Северный поток 2", на наш взгляд, конечно, должен быть введен в эксплуатацию", — сказала министр.

При этом газопровод может войти в пакет санкций против России в случае разгара конфликта вокруг Украины, отметила она. Оценен урон Германии в случае отказа от запуска "Северного потока-2"

"Это относится не ко всему газу, не к поставкам, которые уже осуществляются, а именно к запуску этого нового трубопровода", — уточнила политик и добавила, что возможные ограничительные меры против России могут болезненно отразиться, в том числе, и на самой Австрии.

В данный момент сертификация "Северного потока — 2" приостановлена. Представитель минэкономики Германии Беате Барон ранее сообщила, что Федеральное сетевое агентство Германии (BNA) возобновит сертификацию оператора проекта, когда получит всю необходимую документацию.

Глава регулятора Йохен Хоманн заявлял, что при учете всех имеющихся сроков по различным этапам сертификации, её "завершение едва ли можно ожидать в первой половине года".